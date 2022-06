Strafmaß verkündet: R. Kelly muss 30 Jahre in den Knast!

R. Kelly (55) wird wohl den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen – der US-amerikanische Musiker wurde am Mittwoch zu 30 Jahren Haft verurteilt. Der Grund? Der Produzent hat unter anderem über Jahrzehnte hinweg Minderjährige misshandelt. Die Richterin Ann Donnelly richtete am Mittwoch vor der Strafmaßverkündung im Gerichtssaal einige Worte an den "I Believe I Can Fly"-Interpreten. "Diese Verbrechen waren kalkuliert, sorgfältig geplant und wurden fast 25 Jahre lang regelmäßig begangen", urteilte die Juristin laut The New York Times. Alle Infos zu dem Urteil bekommt ihr im Video...

