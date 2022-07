Nicole Kidman emotional: Hugh Jackman half ihr bei Karriere

Nicole Kidman (55) hatte viel Unterstützung! Der Karrierestart der Schauspielerin war turbulent: Mit 14 Jahren brach sie die Schule in Australien ab, um sich ganz ihrer große Leidenschaft zu widmen. In den USA versuchte sie schließlich in den 80ern, an Rollen zu kommen, um endlich auch international groß durchzustarten. Doch dabei war Nicole nicht auf sich allein gestellt: Hugh Jackman (53) und dessen Frau Deborra-Lee Furness (66) verhalfen ihr zum Durchbruch in Hollywood.

In einem Interview mit dem National Film and Sound Archive of Australia sprach sie voller Dankbarkeit darüber, wie ihre beiden Landsleute sie in ihren Anfängen unterstützt hatten. "Ich schlief auf der Couch in dem Haus, das Deborra-Lee gemietet hatte. Sie bot mir die Möglichkeit, dort zu übernachten, damit wir zum Vorsprechen gehen konnten", erklärte Nicole. Hotels sein damals teuer gewesen, sie eine arme Schauspielerin – so sei der Entschluss gefasst worden, zusammenzuwohnen.

Auch nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann Tom Cruise (60) sei das Ehepaar für sie da gewesen. "Als ich mich scheiden ließ, waren Hugh und Deb so sehr Teil meiner Heilung", hatte sie geschwärmt. Die beiden seien zu der Zeit ihre besten Freunde gewesen.

Anzeige

Getty Images Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, Keith Urban und Nicole Kidman, Februar 2011

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Hugh Jackman, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, Nicole Kidman und Keith Urban, Januar 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de