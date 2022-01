Nicole Kidman (54) spricht über ihre Familie! Seit 2006 ist die Hollywood-Bekanntheit mit ihrem Gatten Keith Urban (54) glücklich verheiratet. Zwei Jahre später bekamen die beiden ihre erste gemeinsame Tochter, welche auf den Namen Sunday Rose (13) hört. Doch damit war die Familienplanung noch nicht abgeschlossen: 2010 erblickte ihre zweite Tochter Faith Margaret (11) das Licht der Welt. Auf ihre Familie kann sie sich immer verlassen. Nun bedankte sich Nicole dafür in einem Interview bei ihren Liebsten!

Während eines Plausches mit Entertainment Tonight machte sie deutlich, wie sehr sie ihren Gatten und ihre zwei gemeinsamen Mädels wertschätzt. Nicole dankte ihrer Familie für ihren beruflichen Erfolg und bezeichnete ihre eigene Arbeit als gemeinsame Arbeit zu viert. Denn Zusammenhalt wird in der Familie Kidman-Urban offenbar ganz großgeschrieben. "Sie sind immer an meiner Seite und wir sind eine sehr, sehr intime Familie, also teilen wir viel", erklärte die "Eyes Wide Open"-Darstellerin emotional. Nicole schwärmte zu dem von ihrem Göttergatten Keith.

"Mein Mann ist, wie ich es immer gesagt habe, felsenfest", offenbarte sie. Obwohl die Ehleute schon viele Höhen und Tiefen zusammen durchlebt haben, habe sich eine Sache nie geändert: Nicole und Keith sind verrückt nacheinander. "Er ist da und somit eine unglaubliche Unterstützung für mich und ich hoffe, dass ich ihm das auch geben kann", erklärte Nicole abschließend.

Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und ihre Tochter Sunday Rose

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Ehemann Keith Urban, 2021

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de