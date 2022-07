40. Woche: Schwangere Katharina Damm ist noch total fit!

Katharina Damm fiebert auf die Entbindung hin! Die YouTuberin und ihr Mann Leo dürfen bald ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Im Februar hatte die Influencerin bereits verraten, dass sie genau wie ihre Schwester Anna Maria Damm (26) ein Mädchen bekommt. Mittlerweile ist die werdende Mutter bereits in der 40. Schwangerschaftswoche angekommen – und kann es kaum mehr erwarten, bis sie ihre Kleine endlich in den Armen halten darf. Obwohl die Geburt jeden Moment losgehen kann, ist Kat körperlich noch total aktiv!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 27-Jährige nun, dass sie innerhalb weniger Stunden ihr ganzes Haus geputzt, ihren Kleiderschrank neu sortiert und die Küche aufgeräumt hat. "Ich war so krass produktiv, so krass motiviert war ich nicht einmal vor der Schwangerschaft", witzelte Kat. Doch es gibt auch einen ganz bestimmten Grund, warum sich die Beauty mit philippinischen Wurzeln momentan so viel bewegt: Körperliche Aktivitäten sollen nämlich wehenfördernd sein.

Eigentlich steht der errechnete Entbindungstermin bereits diesen Freitag an. Doch bislang gibt es laut Kat noch keine Anzeichen dafür, dass sich die Kleine bald auf den Weg macht. "Ich habe langsam das Gefühl, sie wird erst nach dem Entbindungstermin kommen", gab sie in ihrer Story ehrlich zu.

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Influencerin Katharina Damm mit ihrem Mann Leo

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm im Juni 2022 in Paris

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de