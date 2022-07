Nach seiner Sucht: Peer Kusmagk ist ohne Alkohol glücklicher

Er steht offen dazu! Schauspieler Peer Kusmagk (47) ist ein hingebungsvoller Ehemann und Familienvater. Mittlerweile führen er und seine Ehefrau Janni Kusmagk (31) ein glückliches Familienleben. Doch der Moderator hatte in der Vergangenheit eine schwere Zeit durchlebt. 2019 verriet der 47-Jährige, dass er jahrelang alkoholabhängig war. Er machte einen Entzug – seine Frau war stets an seiner Seite. Jetzt spricht Peer über sein Leben nach der Sucht!

In einem Bild-Interview reflektiert der Schauspieler ehrlich über die Zeit nach seiner Abhängigkeit: "Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich wie jetzt ohne Alkohol." In der Vergangenheit griff Peer jeden Abend zur Weinflasche – mittlerweile trinkt der dreifache Vater seit acht Jahren keinen Alkohol. Für ihn steht heute eindeutig fest: "Ich brauche keinen Alkohol mehr."

Peer betonte außerdem: "Jeder soll so viel trinken, wie er mag." Er sei überzeugt, dass er weiterhin abstinent bleibt, denn nüchtern betrachtet sei alles Gewohnheit und viel schöner. Der 47-Jährige habe nämlich seit seinem Entzug eine Methode gefunden, ohne Alkohol zu leben.

