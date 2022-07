Nicola Peltz ehrlich: Am Anfang passte es nicht mit Brooklyn

Nicola Peltz Beckham (27) gibt ein kleines Geheimnis ihrer Beziehung preis. Seit mehr als zwei Jahren geht die hübsche Blondine nun schon mit Brooklyn (23) durchs Leben. Im April trat das Paar dann schließlich gemeinsam vor den Traualtar. Wie glücklich die beiden Turteltauben miteinander sind, zeigen sie nicht nur regelmäßig im Netz. In Interviews schwärmen die zwei nur so voneinander. Doch nun verriet Nicola, dass es anfangs nicht sofort mit Brooklyn gefunkt habe.

In einem Interview mit Tatler sprach die 27-Jährige nun ausführlich über ihr Eheleben mit dem Beckham-Sprössling und verriet in diesem Zuge auch glatt, dass es zwischen Brooklyn und ihr nicht Liebe auf den ersten Blick war. Vor fünf Jahren lernten sich die späteren Liebenden kennen. Doch zu diesem Zeitpunkt waren sie nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen und außerdem jeweils noch mit einer anderen Person in einer Beziehung. "Wir haben uns nicht gut verstanden, es hat einfach nicht gefunkt... Ich hatte einen Freund, er hatte eine Freundin", erzählte die gebürtige New Yorkerin.

Im Herbst 2019 trafen sie sich dann auf einer Halloween-Party von Leonardo DiCaprio (47) wieder und beschlossen, ihrer Liebe eine Chance zu geben. "Ich kann nicht sagen, was passiert ist, aber von da an waren wir unzertrennlich", scherzte Nicola.

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im September 2021 in New York City

Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz Beckham im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de