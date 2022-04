Endlich ist die Gästeliste bekannt! Am Samstag findet die große Hochzeitsfeier von Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) statt. In einer beachtlichen Zeremonie werden sich die beiden Verliebten in einem luxuriösen Anwesen in Florida das Jawort geben. Als Sohn eines der berühmtesten Traumpaare der Welt konnte man bereits im Voraus mit einer starbesetzten Gästeliste rechnen. Jetzt wurden einige der prominenten Hochzeitsgäste bestätigt.

Es wird eine der größten Promi-Hochzeiten des Jahres! Laut Mirror wurde nun die Liste an Gästen veröffentlicht, die sich die Party definitiv nicht entgehen lassen werden. Als enger Freund der Beckhams wird der britische Starkoch Gordon Ramsay (55) samt Familie vor Ort sein. Auch die Spice Girls-Bandkolleginnen von Mama Victoria werden am Samstag eine Art Reunion erleben und auf der Party erwartet. Neben Supermodel Gigi Hadid (26) und Nicolas engen Freundinnen Sofia und Nicole Richie (40) wird auch Eva Longoria (47) auf der spektakulären Zeremonie erscheinen – immerhin ist die Schauspielerin die Patentante von Brooklyns kleiner Schwester Harper Seven.

Auch der Sohn von Madonna (63), Rocco Ritchie (21), darf als alter Kindheitsfreund von Brooklyn nicht bei seinem großen Tag fehlen. Nachdem Snoop Dogg (50) bereits Brooklyns Junggesellenabschied in Las Vegas organisiert hatte, soll der "Drop It Like It's Hot"-Interpret auch auf der großen Feier für musikalische Unterstützung sorgen. "Brooklyns Hochzeit wird eine große Sache und mein Geschenk an ihn und seine zukünftige Frau ist, dass ich an ihrem großen Tag für sie auflegen werde", erklärte er dem Magazin nach und versicherte, dass er auf der Tanzfläche ordentlich für Stimmung sorgen wird.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2021 in New York

Getty Images Spice Girls im November 2007

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

