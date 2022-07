Trotz Schwangerschaft: Annemarie Eilfeld schont sich nicht

Annemarie Eilfeld (32) will in ihrer Schwangerschaft keinen Gang zurückschalten! Die ehemalige DSDS-Kandidatin erwartet momentan gemeinsam mit ihrem Partner Tim Sandt ihr erstes Kind. Da die Sängerin an einer Stoffwechselstörung – dem PCO-Syndrom – leidet, handelt es sich um eine Risikoschwangerschaft. Trotzdem will die werdende Mutter während ihrer Kugelzeit auf nichts verzichten. Annemarie verriet jetzt, dass sie sich momentan nicht wirklich schont!

Im "Lose Luder"-Podcast sprach die 32-Jährige mit der Reality-TV-Ikone Désirée Nick (65) nun ganz offen über das Thema. Dabei erzählte sie, dass sie momentan nicht nur auf der Couch rumliegen wolle. "Ich gehe teilweise noch zum Sport. Ich gehe auch noch in die Sauna", gab Annemarie ehrlich zu. Sie habe aber natürlich zuvor mit ihrem Arzt abgeklärt, welche körperlichen Aktivitäten sie noch ausüben dürfe.

Doch damit nicht genug: Die Beauty aus Wittenberg plane sogar, noch bis August auf der Bühne zu stehen! "Wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, dann geht es nicht. Dann bin ich die Erste, die absagt", meinte sie und fügte hinzu: "Aber ich fange jetzt hier nicht an, Panik zu machen und alles abzusagen, nur weil ich schwanger bin."

