Wenn Charles König ist: Braucht er Harry und Meghan doch?

Was für eine Rolle werden Harry (37) und Meghan (40) für Prinz Charles (73) spielen? Schon während einer vergangenen Parlamentseröffnung sprang der Thronfolger für die gesundheitlich angeschlagene Queen (96) ein – eine Möglichkeit für die Briten, sich einen ersten Eindruck von ihrem zukünftigen König zu machen! Wird er seine einflussreiche Position dann nutzen und das ausgewanderte Ehepaar zurück ins Vereinigte Königreich holen? Eine Royal-Expertin behauptete jetzt: Charles wird seinen jüngsten Sohn und dessen Frau sogar brauchen!

Wie die Journalistin Tina Brown berichtete, wird Charles auf Harry und Meghan angewiesen sein! "Meine Vermutung ist, dass Charles sie wirklich zurückhaben will – eigentlich braucht er sie sogar – denn Harry und Meghan waren ein großer Gewinn für das gesamte königliche Repertoire", erklärte die Autorin. "Sie hatten eine junge Anziehungskraft, die im Lande sehr stark war", ergänzte die Royal-Expertin – Harry und Meghan wären eine große Bereicherung für Charles und seine zukünftige Regentschaft.

Seit über 70 Jahren sitzt die Queen auf dem Thron – und obwohl das britische Oberhaupt immer mehr royale Pflichten an ihren Sohn abgibt, sind sich Experten nicht über Charles' Qualitäten als König einig! So hat Petronella Wyatt Zweifel an den Kompetenzen des Queen-Nachfolgers. Die Journalistin Angela Levin wiederum schätzt den Prinzen anders ein: "Er wird ein ausgezeichneter König sein – nicht zuletzt, weil er sich so sehr um die Menschen kümmert!"

Getty Images Prinz Charles mit seiner Mutter Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Thronjubiläum der Queen

Getty Images Prinz Charles im Februar 2022

