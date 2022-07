Im Umhang: Robbie Williams und Ayda turteln auf Red Carpet

Robbie Williams (48) und seine Frau Ayda Field Williams (43) legen einen extravaganten Auftritt hin! Seit 2010 ist der Sänger mit der türkisch-US-amerikanischen Schauspielerin verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: zwei Töchter und einen Sohn. Regelmäßig zeigen sich die Eheleute zusammen auf den roten Teppichen dieser Welt – so wie jetzt auch: Auf der Fashion Week in Paris zogen Robbie und Ayda alle Blicke auf sich!

Robbie und seine Frau Ayda posierten in Paris bei der Fashionshow von Designer Giambattista Valli in besonders außergewöhnlichen Looks auf dem roten Teppich. Der Musiker trug einen schwarzen, bodenlangen Umhang. Seine Partnerin wählte ein transparentes Korsett-Oberteil, das sie mit einer weißen High-Waist-Hose kombinierte. Doch ihre extravagante Kleidung war nicht der einzige Grund, warum sie den Fotografen schöne Bilder lieferten. Das Paar turtelte auf dem Red Carpet miteinander und gab sich sogar einen Kuss.

Fans von Robbie waren auf Instagram gerade von seinem Outfit total hin und weg. "Der Umhang hat was! Robbie sollte öfter einen tragen", wünschte sich ein User. Ein anderer fand, dass der "Angels"-Interpret aussah, als würde er bei Harry Potter oder Twilight mitspielen.

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field Williams, Juli 2022

Instagram / aydafieldwilliams Sänger Robbie Williams mit Ehefrau Ayda Field

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field Williams auf der Pariser Fashion Week, 2022

