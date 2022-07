Nach Coming-Out: Elliot Page ist stolz auf neues Passbild

Elliot Page (35) ist richtig zufrieden. Im Dezember hatte sich der Schauspieler als transgender geoutet. Um sich in seinem Körper wohler zu fühlen, hat er sich in einer geschlechtsangleichenden Operation die Brüste entfernen lassen. Inzwischen fühlt sich der "Juno"-Star auch richtig wohl in seiner Haut, wie er seinen Followern im Netz schon häufiger bewies. Dieses Mal erfüllt ihn aber kein Foto seines Sixpacks mit Stolz – Elliot freut sich über sein neues Passbild.

Auf seinem Instagram-Konto teilte er nun das Foto für seine Ausweisdokumente. Das Bild zeigt den Schauspieler in einem schwarzen T-Shirt vor einem weißen Hintergrund. Mit ausdrucksloser Miene und leicht geöffnetem Mund guckt der 35-Jährige gerade in die Kamera. Doch wo es vielen Menschen vor Passfotos graut, ist Elliot von seinem Foto richtig begeistert. "Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Passfoto lieben würde", kommentierte er das Bild von sich als Mann.

Wie wohl Elliot sich heute in seinem Körper fühlt, demonstriert er nicht nur im Netz. Im Gespräch mit Oprah Winfrey (68) bei "The Oprah Winfrey Conversation" erzählte er, was ihm nach dem operativen Eingriff eine besondere Freude gemacht hatte. "Ich stieg aus der Dusche, hatte das Handtuch um die Hüfte geschlungen, schaute in den Spiegel und dachte mir: 'Das bin ich'", erinnerte er sich.

