"Bauer sucht Frau"-Kerstin verrät Details über ihren Neuen

Endlich gibt Kerstin Scholz (29) weitere Informationen über ihren Schatz preis! Bei Bauer sucht Frau lernte die Arzthelferin den Landwirt Peter Ziegler kennen – und lieben. Seit April geht das einstige Traumpaar allerdings getrennte Wege. Nach dem Liebes-Aus blieb die Blondine aber nicht lange alleine. Im Juni verkündete sie im Netz, dass sie wieder vergeben ist. Jetzt verriet Kerstin ein paar Details über ihre neue Beziehung!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 29-Jährige nun Fragen rund um ihr Liebesglück. So gab sie unter anderem preis, dass sie bereits Single war, als sie ihren Freund kennengelernt habe. Das erste Mal getroffen habe Kerstin ihren Schatz in einer Bar in Rosenheim. "Er hat den ersten Schritt gemacht und mich nach einem Date gefragt", plauderte sie aus. Eigentlich sei die Beauty nach ihrer Trennung von Peter auch gar nicht auf der Suche nach einem neuen Partner gewesen, doch zwischen den beiden hätte es einfach direkt gefunkt.

Trotz allem bereut es Kerstin aber nicht, im vergangenen Jahr an dem Kuppelformat "Bauer sucht Frau" teilgenommen zu haben. "Es war eine tolle Erfahrung und ich habe dadurch Freundschaften geschlossen, die ich nicht mehr missen möchte", erklärte die Beauty aus Bayern ihre Haltung.

RTL / friese.tv/Andreas Friese Kerstin und Peter, "Bauer sucht Frau"-Paar

Instagram / kerstin_scholz_ Kerstin Scholz, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

Instagram / kerstin_scholz_ Kerstin Scholz und ihr Freund im Juni 2022

