Ist zwischen Kerstin (29) und Peter etwa alles aus und vorbei? Die Krankenhaussekretärin und der Kartoffelbauer sind eigentlich das Traumpaar der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel. Nach nur wenigen Monaten Beziehung war von einer Hochzeit und sogar gemeinsamen Kindern die Rede. Doch nun sind womöglich dunkle Wolken am Liebeshimmel aufgezogen: Aufgrund mehrerer Hinweise vermuten einige Fans, dass sich Peter und Kerstin getrennt haben!

Peter und Kerstin haben sich schon eine Weile nicht mehr zusammen auf Instagram gezeigt: Ihr letztes Pärchenfoto stammt vom 12. Januar und auch in ihren Storys fehlt von gemeinsamen Auftritten jede Spur. Außerdem hatte Kerstin Ende Januar noch betont, bald mit Peter in den Urlaub zu fliegen. Davon war bislang aber noch nichts zu sehen. Stattdessen teilte sie kürzlich Eindrücke ihrer Mallorca-Reise mit Alina, die 2020 als Hofdame an dem Flirtformat teilgenommen hatte. Unter Peter und Kerstins Beiträgen häufen sich daher Nachfragen wie "Seid ihr noch zusammen?" und "Seid ihr getrennt?". Ein User vermutete sogar, dass die Beziehung von Anfang an fake gewesen sei.

Darüber hinaus teilte Kerstin zuletzt ein Bild, auf dem sie sehr nachdenklich aussieht. Ein weiteres, das sie gemeinsam mit ihrer "Bauer sucht Frau"-Kollegin Dani zeigt, versah sie mit den Worten: "Besondere Freunde machen gute Zeiten besser und schwere Zeiten leichter." Ein Fan sorgte sich daraufhin: "Ich hoffe, es geht dir gut und die schweren Zeiten sind bald vorbei."

Anzeige

RTL Kerstin und Peter bei "Bauer sucht Frau" 2021

Anzeige

Instagram / kerstin_scholz_ Kerstin, "Bauer sucht Frau"-Hofdame 2021

Anzeige

Instagram / kerstin_scholz_ Dani und Kerstin, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de