"Bauer sucht Frau"-Kerstin hat eine schlimme Nervenkrankheit

Kerstin Scholz (29) meldet sich mit besorgniserregenden Neuigkeiten bei ihren Fans! Bekannt wurde die Beauty im vergangenen Jahr mit dem Dating-Format Bauer sucht Frau. Doch ihr Liebesglück mit dem Kartoffelbauer Peter Ziegler sollte nicht lange halten: Seit April sind die beiden getrennt. Trotzdem hält Kerstin ihre Fans weiterhin auf dem Laufenden. So verkündete die Bayerin im vergangenen Juni, dass sie wieder vergeben ist! Jetzt meldete sich Kerstin allerdings mit einem ernsten Thema auf Social Media!

Auf ihrem Instagram-Account erklärte Kerstin, dass sie bereits während ihrer "Bauer sucht Frau"-Zeit auf eine Narbe an ihrem Oberschenkel angesprochen wurde – jetzt möchte sie für Aufklärung sorgen: "Diese habe ich [...] nach einer schockierenden Diagnose bekommen", heißt es zu Beginn des Statements. Bereits in ihrer Kindheit hatte die heute 29-Jährige immer wieder gesundheitliche Probleme, weshalb sie sich einigen Operationen unterziehen musste: "Als ich dachte, ich hätte es endlich überstanden, bekam ich on top noch eine chronische Nervenkrankheit namens 'Morbus Sudeck' [...]."

Kerstin habe lange überlegt, ob sie diesen prägenden Teil ihres Leben teilen soll – mit ihrer Offenheit möchte sie anderen Mut machen, "zu sich selbst zu stehen". Die Fans sind ihrem Star für die Ehrlichkeit dankbar: "Wow, danke für deine so ehrlichen Worte! Du bist so eine starke Persönlichkeit und so selbstbewusst!" oder "Tolles Statement und alles Liebe", schrieben einige User unter Kerstins ehrlichem Post.

Instagram / kerstin_scholz_ "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit Kerstin Scholz mit ihrem neuen Freund im Juni 2022

Instagram / kerstin_scholz_ Kerstin Scholz, TV-Bekanntheit

Instagram / kerstin_scholz_ Kerstin Scholz, TV-Bekanntheit

