"Bauer sucht Frau"-Kerstin widmet ihrem Neuen süße Zeilen

Kerstin Scholz (29) könnte wohl kaum glücklicher sein. Eigentlich hatte die Bayerin gehofft, bei in der vergangenen Staffel von Bauer sucht Frau die wahre Liebe kennenzulernen. Kurzzeitig hatte sie diese auch in Kartoffelbauer Peter Ziegler gefunden. Im April verkündeten die beiden jedoch ihre Trennung. Nur zwei Monate später machte die Stationssekretärin eines Krankenhauses aber schon ihre neue Beziehung publik. Wie verliebt sie ist, zeigte Kerstin nun in einem emotionalen Post.

Via Instagram teilte die Blondine ein süßes Paarfoto mit ihrem neuen Partner. Darauf küsst er sie liebevoll auf die Wange. "Weißt du, woran man merkt, dass man die richtige Person gefunden hat? Wenn es keinen großen Aufwand braucht, um den anderen glücklich zu machen. Wenn einfach die Nähe des anderen reicht, um glücklich zu sein", schrieb Kerstin zu dem Beitrag und betonte in den Hashtags: "Nur mit dir."

In ihrer neuen Beziehung hat Kerstin ein ordentliches Tempo vorgelegt. Mit ihrem neuen Freund ist sie sogar schon zusammengezogen. "Lebe jetzt und warte nicht auf morgen", hatte sie damals auf Instagram betont, nachdem sich einige gewundert hatten, dass das Ganze doch recht fix ging.

RTL / friese.tv/Andreas Friese Kerstin und Peter, "Bauer sucht Frau"-Paar

Instagram / kerstin_scholz_ Kerstin Scholz und ihr Freund in Italien

Instagram / kerstin_scholz_ Kerstin Scholz, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

