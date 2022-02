Jessica Haller (31) ist wieder in Topform! Im Mai letzten Jahres bekam die Ex-Bachelorette ihre erste Tochter namens Hailey-Su Haller. Nach der Geburt ihres Kindes stand für die Influencerin fest: Sie möchte wieder so viel wie vor der Schwangerschaft wiegen. Mit Fleiß und Disziplin speckte die Mutter 30 Kilo ab und verriet, wie viel sie jetzt auf die Waage bringt: Es sind 62 Kilo!

Bei einer Körpergröße von 1,66 Metern bringe Jessica 62 Kilo auf die Waage, gab sie auf Instagram preis. Die Reality-TV-Bekanntheit betonte jedoch, dass die Zahl auf der Waage für sie nicht ausschlaggebend sei. "Viel wichtiger ist mir, wenn ich wieder sportlich fit bin, wieder Gewichte stemmen kann, meine Muskeln wachsen und ich nicht gleich wieder Rückenschmerzen bekomme." Doch bei 62 Kilo soll es offenbar nicht bleiben. Die 30-Jährige koche sich wieder Essen vor und beginne mit Intervallfasten. "Da purzeln bei mir meistens die Pfunde", erzählte sie.

Doch wie schaffte sie es, innerhalb von neun Monaten 30 Kilo zu verlieren? "Ich habe fast jeden Tag, sechs Mal die Woche, mindestens 40 Minuten Sport gemacht", gab die Frau von Johannes Haller (34) preis. Ihre Gene seien nicht die Besten, außerdem habe sie eine Schilddrüsenunterfunktion, weswegen das Abnehmen wirklich hart gewesen sei, betonte Jessica. "Nicht einfach, sondern mit viel Durchhaltevermögen und natürlich Disziplin", meinte sie.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Februar 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

