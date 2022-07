Hayden Panettiere spricht über ihre gewalttätige Beziehung!

Hayden Panettiere (32) spricht über ihre Vergangenheit! Die US-Amerikanerin kennt eigentlich kein Leben ohne die Kamera, denn bereits mit vier Jahren spielte sie zum ersten Mal in einer Fernsehserie mit. Mit ihren Rollen in "Girls United" oder Heroes landete sie in den 2000er-Jahren große Erfolge. Doch obwohl es in ihrer Karriere gut lief, hatte sie im Privatleben Probleme: Hayden sprach nun über ihre gewalttätige On-off-Beziehung mit Brian Hickerson.

Wie People berichtet, begannen die beiden Schauspieler sich 2018 zu treffen – als die Ex von Wladimir Klitschko (46) sich mit ihrer Drogen- und Alkoholsucht gerade an einem Tiefpunkt befand. Nach einem Vorfall mit Hayden wurde Brian im Mai 2019 zum ersten Mal wegen häuslicher Gewalt angeklagt. Nach kurzer Zeit wurde die Anklage jedoch fallen gelassen und die "Nashville"-Schauspielerin kehrte zu ihm zurück. Erst im Juli 2020 wurde er aufgrund von acht Anklagen endlich verhaftet. "Ich denke, er hat seine Zeit abgesessen und war bereit, sich helfen zu lassen [...]. Wiedergutmachung ist eine wirklich wichtige Sache, die man in der Behandlung lernt", erklärte Hayden.

Langsam geht es aber wieder bergauf bei der Schauspielerin. Denn nachdem sie sich aus den Fängen ihres gewalttätigen Ex-Freunds befreit und ihre Sucht mit einer Therapie überwunden hatte, kehrt die 32-Jährige wieder in ihren Beruf zurück: Hayden wird bald in dem neuen Scream-Film zu sehen sein!

Lies Angeles / MEGA Hayden Panettiere und Brian Hickerson 2018

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Instagram / haydenpanettiere Hayden Panettiere im Juni 2020

