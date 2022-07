Kennenlernen mit Sávio: Anne Wünsches Tochter Miley weinte

Anne Wünsches (30) Sohn Sávio wurde mit offenen Armen empfangen! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wurde vor wenigen Tagen zum dritten Mal Mutter: Die Influencerin und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) durften ihr erstes gemeinsames Kind namens Sávio auf der Welt begrüßen. Auch die beiden Töchter der Beauty durften ihren kleinen Bruder inzwischen kennenlernen. Das erste Zusammentreffen war sehr emotional, wie Anne Promiflash verriet.

Im Interview mit Promiflash plauderte die YouTuberin aus, dass nur ihr Partner Sávio bereits im Krankenhaus kennenlernen durfte: "Lediglich Karim war zur Entbindung vor Ort und hat mich täglich besucht." Annes Töchter Miley und Juna durften dann zu Hause Bekanntschaft mit ihrem kleinen Bruder machen. "Miley hatte Tränen in den Augen und beide kommen immer wieder an, um ihn zu sehen und sagen: 'Er ist so süß!'", freute sich die 30-Jährige.

Aber auch Annes Vater durfte seinen Enkel schon treffen. "Mein Papa kam am selben Tag zu Besuch, weil er zufällig von der Ostsee nach Hause gefahren ist und eh an Berlin vorbeimusste", erzählte die dreifache Mutter.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Kinder Miley und Sávio

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn im Juni 2022

Instagram / anne.miley.wuensche Anne Wünsche und Miley Merten

