Wieder Zuhause! Anne Wünsches Töchter lernen Baby kennen

Anne Wünsche (30) und ihr Baby durften das Krankenhaus verlassen! Am Freitag hat die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Die Geburt ihres Sohnes Sávio Elio verlief jedoch ganz anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Eigentlich wollte sie in einem Geburtshaus entbinden, doch das war aufgrund ihrer Blutwerte nicht möglich. Am Ende lief es tatsächlich auf eine recht dramatische Sturzgeburt hinaus, nach der Mama und Baby noch auf medizinische Hilfe angewiesen waren. Doch inzwischen durften Anne und Sávio offenbar endlich nach Hause!

Zumindest spricht dafür diese Instagram-Story der Influencerin: In dem kurzen Clip sieht man, wie Annes älteste Tochter Miley ganz vorsichtig ihren kleinen Bruder Sávio auf dem Arm hält und mit ihm kuschelt – gut möglich, dass es sich hier um ihr erstes Kennenlernen handelt! Treuen Fans dürfte im Hintergrund Annes heimische Couch und Hündchen Spot aufgefallen sein. Mama und Sohn dürfen es sich wohl also endlich zu Hause gemütlich machen und die Kennenlernzeit mit der Familie genießen.

Die 30-Jährige ist sicherlich ziemlich glücklich darüber, wieder in ihren eigenen vier Wänden zu sein: Zuvor klagte sie bereits, dass sie mit ihrem Sohn aus der Klinik rauswill. "Er muss noch eine weitere Nacht hierbleiben und darf leider nicht nach Hause", ärgerte sie sich noch am Samstagabend in ihrer Story. Könnt ihr das nachvollziehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Kinder Miley und Sávio

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn im Juni 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

