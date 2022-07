Nach Astroworld-Tragödie: Travis Scott unterbricht Konzert

Travis Scott (31) sorgt sich um seine Fans. Im vergangenen November ereignete sich bei dem Astroworld-Festival eine Tragödie. Während er auf der Bühne performte, starben im Publikum zehn junge Menschen – zahlreiche weitere wurden verletzt. Seitdem ist der "Highest In The Room"-Interpret offenbar besonders aufmerksam geworden. Nun kam es bei einem Auftritt erneut zu einer riskanten Situation. Diese Gefahr konnte Travis offenbar nicht tolerieren.

Wie in einem Clip zu sehen ist, der TMZ vorliegt, unterbrach der Musiker am Montagabend ein Konzert – der Grund: Travis hatte gesehen, dass sich einige Fans in Gefahr brachten. Die Menge war so dicht gedrängt, dass einige von ihnen auf das Gerüst geklettert sind, an dem die Bühnenbeleuchtung angebracht war. Der 31-Jährige unterbrach daraufhin seine Performance und forderte die Konzertbesucher auf, wieder herunterzuklettern.

Zudem vergewisserte sich Travis, dass es allen Zuschauern gut geht. Nachdem alle Fans wieder auf dem Boden angekommen waren, forderte er die Menschen im Publikum auf, zwei Schritte zurückzugehen. Da alle seinen Anweisungen folgten, konnte das Konzert kurze Zeit später fortgesetzt werden.

