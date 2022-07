Von Kate geschossen: Neues Portät von Herzogin Camilla!

Herzogin Kate (40) ist eine leidenschaftliche Fotografin! Die Frau von Prinz William (40) beglückt ihre Fans regelmäßig mit offiziellen Porträts ihrer Kinder. Erst kürzlich teilte die 40-Jährige anlässlich des Geburtstags ihrer Tochter Charlotte ein neues Foto. Das Talent der dreifachen Mutter scheint sich jetzt auch innerhalb der britischen Königsfamilie herumgesprochen zu haben. Denn Camilla Parker Bowles (74) ließ sich anlässlich ihres 75. Geburtstages von niemand Geringerem als Herzogin Kate fotografieren!

Die Herzogin von Cornwall ziert das aktuelle Cover von Country Life – zudem ist sie aufgrund des 125-Jährigen Jubiläums auch Gastredakteurin des Magazins. Auf dem offiziellen Instagram-Account von Prinz Charles und Camilla wurden die Aufnahmen jetzt veröffentlicht: Die 74-Jährige sitzt entspannt auf einer Bank mit einem Kübel voller Pelargonien, die zum Einpflanzen bereitstehen. Die 74-Jährige lächelt in die Kamera und wirkt sehr fröhlich. Für das Shooting wählte Charles' Liebste ein blau-weiß geblümtes Kleid und eine passende Strickjacke. Im Hintergrund sind die Gärten von Ray Mill House zu sehen, Camillas Rückzugsort in Wiltshire.

Gegenüber Hello verriet Mark Hedges, Chefredakteur der Zeitschrift: "Wir sind begeistert, dass unsere Gastredakteurin von der königlichen Fotografin, der Herzogin von Cambridge, so prächtig in Szene gesetzt wurde." Es sei das erste offizielle Porträt von Camilla, das von Herzogin Kate für eine Zeitschrift aufgenommen wurde.

Anzeige

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinzessin Charlotte

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla bei einem Besuch in Wales, Juli 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate bei einem öffentlichen Auftritt in Cambridge, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de