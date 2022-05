Im britischen Königshaus steht heute ein großer Tag an! Prinzessin Charlotte – die Tochter von Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) – feiert heute nämlich ihren Geburtstag: Die Schwester von Prinz George (8) und Prinz Louis (4) wird schon sieben Jahre alt. Anlässlich Charlottes Ehrentag teilte Kate jetzt ein neues Foto von ihrer Tochter – und das hat die stolze Mama sogar selbst geschossen!

Den neuen Schnappschuss postete Kate jetzt auf dem offiziellen Instagram-Profil der Cambridges: Auf dem Foto posiert Charlotte gemeinsam mit dem Familienhund in einer Blumenwiese – und dabei strahlt die Prinzessin bis über beide Ohren. Der Mini-Royal trägt passend zu der blühenden Wiese einen fliederfarbenen Strickpullover und eine gepunktete Bluse mit Bübchenkragen.

Die Royal-Fans waren bei diesem Anblick ganz hin und weg! In der Kommentarspalte hinterließen sie sowohl der Fotografin Kate als auch Charlotte zahlreiche Komplimente. "Das Foto ist so toll", "Sie ist genau so hübsch wie ihre Mama" oder auch "So schön", schwärmten beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Getty Images Herzogin Kate auf den Bahamas im März 2022

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kids

Getty Images Herzogin Kate auf den Bahamas im März 2022

