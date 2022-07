Kim Kardashian und North tragen Nasenringe: Fans schockiert!

Kim Kardashian (41) handelt sich den nächsten Shitstorm ein! Der erfolgreiche Reality-TV-Star wird oft kritisiert. Mal regen sich ihre Follower im Netz darüber auf, dass sie ihre Bilder bearbeitet – oft geht es auch um ihre Kinder. So hat es ihrer Community beispielsweise gar nicht gefallen, dass ihre Tochter North West (9) bei einer Veranstaltung schon kleine Absätze tragen durfte. Auch mit dieser Aktion verscherzt die Beauty-Unternehmerin es sich wieder mit ihren Fans: Kim und North trugen bei einem gemeinsamen Auftritt jetzt beide Nasenringe!

Für die Fashion Show der Designermarke Jean Paul Gaultier (70) im Rahmen der Paris Fashion Week putzten Kim K. und ihr Mini-Me sich mächtig heraus: Sie trugen einen Partnerlook bestehend aus eleganten Nadelstreifen-Outfits – und Nasenringen mit Ketten! Zwar dürfte der XXL-Schmuck nicht gestochen, sondern nur angeclipt gewesen sein, trotzdem regen sich viele darüber auf. Auf Instagram gehen die Bilder von dem Abend gerade herum und in den Kommentaren wird Kim mal wieder in die Mangel genommen: "Was ist sie nur für eine Mutter? Was ist sie für ein Vorbild für ihr Kind?" und "North ist zehn Jahre zu jung für einen Nasenring, geht's noch?" ärgern sich die User.

Kim und North gehörten an dem Abend offenbar zu den Top-Gästen – die Mädels durften den Catwalk und die neuen Designs nämlich von der ersten Reihe aus betrachten! Direkt neben Kim saß Modelegende Anna Wintour (72). Auch ihre Mutter Kris Jenner (66) und deren Partner Corey Gamble (41) waren mit von der Partie. Was sagt ihr zu dem Nasenring-Gate: Wirklich daneben oder halb so wild? Stimmt ab!

Getty Images North West und Kim Kardashian bei der Paris Fashion Week

Getty Images North West und Kim Kardashian bei der Paris Fashion Week

Getty Images Anna Wintour, Kim Kardashian, North West, Kris Jenner und Corey Gamble bei der Paris Fashion Week

