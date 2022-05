Schon wieder ein Shitstorm für Kim Kardashian (41)! Die Noch-Ehefrau von Kanye West (44) musste in der Vergangenheit bereits jede Menge Kritik einstecken – meistens dreht es sich dabei um das Thema Beauty. Oft sind ihre Follower sauer, weil die Reality-TV-Bekanntheit mal wieder ein Foto von sich oder ihrer Familie bearbeitet hat. Dieses Mal geht es um ihre Tochter: Ihre Fans finden es unmöglich, dass Kim North West (8) schon Absätze tragen lässt!

Via Instagram veröffentlichte die Unternehmerin eine eigentlich ganz süße Fotoreihe: Hier sieht man Kim bei einem "Date" mit ihrer Tochter. Die Mädels posieren auf den Bildern stolz zusammen oder albern fröhlich miteinander herum. Der Aufreger: Nicht nur die Mutter hat sich hier in Absätze geschmissen – sondern auch ihre achtjährige Tochter! Zwar handelt es sich nur um wenige Zentimeter, dennoch flippt das Netz komplett aus: "Trägt sie etwa Absätze?", "Warum sorgst du dafür, dass deine Achtjährige aussieht wie 15?" oder "North hat viel zu erwachsene Kleidung an, das geht gar nicht!" ärgern sich die User in den Kommentaren.

Auch Norths gemeinsamer TikTok-Account mit ihrer Mutter hatte für große Aufregung gesorgt – nicht nur seitens der Fans, sondern auch von Papa Kanye! Doch Kim verteidigte sich damals gegenüber Fox News Digital: "Ich tue mein Bestes, um unsere Tochter zu schützen und es ihr gleichzeitig zu ermöglichen, ihre Kreativität auszuleben."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

Instagram / kimkardashian Kanye West, North West und Kim Kardashian

