Mit Turtelbild: Estefania Wollny zeigt erstmals ihren Freund

Estefania Wollny (20) zeigt endlich ihr Liebesglück! Seit 2021 läuft es für die Reality-TV-Bekanntheit in ihrem Leben wie am Schnürchen. Die Tochter von Silvia Wollny (57) sagte ihren Kilos den Kampf an – mit großem Erfolg. Die Sängerin scheint sich nun richtig wohl in ihrer eigenen Haut zu fühlen. Auch in der Liebe läuft es für sie: Estefania schwebt auf Wolke sieben – und präsentierte nun zum ersten Mal ihren Freund!

Via Instagram teilte die 20-Jährige jetzt ein niedliches Schmuse-Foto, welches sie mit dem Mann zeigt, der ihr Herz offenbar im Sturm erobert hat. Auf dem Schnappschuss umarmt ihr Schatz die Wollny-Schwetser liebevoll von hinten, während Estefania ihren Kopf sanft an seinen schmiegt. "Mein glücklicher Ort und meine große Liebe", schwärmte die Influencerin mit einem niedlichen Bärchen-Emoji.

Wer ihr Partner ist, bleibt allerdings auch weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis. Im Mai hatte Estefania im Netz ein Bild gepostet, welches sie mit einem unbekannten Mann händchenhaltend zeigt. Dazu hatte sie die drei berühmten Worte geschrieben: "Ich liebe dich."

