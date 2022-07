Sechs Jahre verheiratet: Ciara widmet ihrem Mann süße Zeilen

Ciara (36) und Russell Wilson (33) feiern Jahrestag! Nachdem sie 2016 geheiratet haben, erblickte ein Jahr später ihre gemeinsame Tochter Sienna Princess (5) das Licht der Welt. 2020 folgte dann auch Nesthäkchen Win Harrison. Zusammen will das Paar sogar noch weitere Kinder bekommen. Wie sicher sie sich ihrer Zukunft mit dem Football-Spieler ist, zeigte die Sängerin nun im Netz: Zum sechsten Hochzeitstag widmete Ciara Russell einen süßen Post!

Via Instagram teilte die 36-Jährige einen niedlichen Clip, in dem sie in verschiedenen Situationen mit ihrem Partner zu sehen ist. "Das Leben mit dir ist alles, was ich mir erhofft und erträumt habe, und mehr. Es ist das beste Gefühl der Welt, jeden Tag mit dir aufzuwachen", schwärmte die Musikerin von ihrer Ehe. Dank Russell sei Ciara zu einer besseren Frau geworden. "Es gibt absolut nichts, was ich nicht für dich tun würde", versicherte die "1,2 Step"-Interpretin.

Auf diese liebevollen Zeilen antwortete Russell sogar direkt in der Kommentarspalte. "Du hast mein Herz mit Freude erfüllt, seit ich dich kennengelernt habe", merkte der Sportler dabei an und beteuerte seine Liebe für seine Gattin, die gemeinsamen Kids und auch Ciaras Sohn Future Zahir, der aus ihrer Beziehung mit dem Rapper Future (38) hervorging.

Instagram / ciara Ciara mit ihrer Familie

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson im Juni 2022

Instagram / dangerusswilson Russell Wilson, Ciara und ihre Kinder im Juli 2022

