Ciara (36) und Russell Wilson (33) haben ihre Familienplanung offenbar noch nicht abgeschlossen! Die Sängerin und der Footballer sind seit über fünf Jahren verheiratet. 2017 erblickte ihr erster gemeinsamer Nachwuchs, Töchterchen Sienna Princess (4), das Licht der Welt. Ihr kleiner Bruder Win Harrison wurde 2020 geboren. Außerdem lebt der mittlerweile siebenjährige Future Zahir, der aus Ciaras Beziehung mit dem Rapper Future (38) hervorging, bei der Familie. Doch auch wenn bei Ciara und Russell damit zu Hause ordentlich Trubel herrschen dürfte, wünscht sich das Paar weiteren Nachwuchs!

In der "The Ellen DeGeneres Show" kniete Russell mit einem Strauß Rosen vor Ciara nieder und fragte sie: "Können wir mehr Babys haben? Ich meine, es wäre perfekt. Gib mir wenigstens noch eins." Die "Level Up"-Interpretin musste daraufhin ziemlich lachen, aber fühlte sich von seiner Geste offenbar zugleich ziemlich geschmeichelt. "Das können wir auf jeden Fall, aber wir haben noch etwas Zeit", antwortete sie mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Ciara fügte hinzu, dass sie mit drei Kindern momentan alle Hände voll zu tun habe, das Elternsein aber auch sehr genieße. Sie liebe vor allem zu sehen, wie Russell in seiner Rolle als Vater aufgehe: "Das ist eine Sache, die ich an dir mit am meisten sexy finde."

