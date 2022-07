Spoiler! So reagieren Bachelorette-Boys auf Sharons Glatze

Ein emotionaler Moment für Sharon Battiste (30)! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin sucht derzeit als Bachelorette ihren Traummann. Dabei trägt die Single-Lady jedoch eine Perücke. Wegen ihres kreisrunden Haarausfalls ließ sie sich eine Glatze rasieren. Auch diese Seite von sich will die Kölnerin den Rosenanwärtern präsentieren. In der kommenden Folge ist es so weit. Doch wie reagieren die Jungs auf Sharons Enthüllung?

Achtung, Spoiler!

In der kommenden Folge, die auf RTL+ bereits zu sehen ist, präsentiert sich die 30-Jährige erstmals ohne Perücke. Lukas ist der Erste, dem sie sich beim Einzeldate mit Glatze zeigt – und dieser hätte in Sharons Augen nicht besser reagieren können. "Es ist natürlich überraschend, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm", versicherte er ihr. Im Einzelinterview betonte der 28-Jährige sogar: "Ich finde, das macht es noch authentischer und noch stärker als die Person, die sie ist." Mit seinen Worten rührt er die Bachelorette zutiefst.

Bei der Nacht der Rosen lüftet Sharon ihr Geheimnis schließlich auch vor den restlichen Boys. In ihren Reihen herrschte zunächst Erstaunen. "Im ersten Moment war ich tatsächlich zuerst geschockt", räumte Alexandros (28) ein. Doch Sharons Mut beeindruckt die Männer. "Ich fand es sehr, sehr mutig und es zeugt von großer Stärke. Kann man nur beneiden", merkte Steffen an. Dem schloss sich auch Dominik an und schwärmte: "Sie war vorher wunderschön und sie ist immer noch wunderschön."

