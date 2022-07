Was hat Basti Schweinsteiger mit Lindners Hochzeit zu tun?

Die beiden haben mehr gemeinsam, als man vielleicht denkt. Seit fast vier Jahren gehen Franca Lehfeldt und Christian Lindner (43) Seite an Seite durchs Leben. Ihre gemeinsame Zeit krönten die beiden mit ihrer Verlobung im September 2021. Nun wird auch endlich die Hochzeit stattfinden: Christian und Franca werden sich im Sylt-Museum in Keitum das standesamtliche Jawort geben. Für die Feierlichkeiten hat das Paar die Trauung eines ganz bestimmten Promis als Vorbild genommen: Bastian Schweinsteiger (37).

Bastian heiratete seine Ana Ivanovic (34) im Juli 2016 in Venedig. Christian und Franca wollen sich jetzt offenbar an ihnen orientieren. "Der lässige Stil hat ihnen sehr gefallen", verriet ein Insider Bild. Und tatsächlich gibt es einige Gemeinsamkeiten: Beide Paare wählten einen besonderen Ort mit einer traumhaften Kulisse: Nur heißt es jetzt Strand statt Lagune. Zudem wird die Hochzeit von Christian und Franca sowohl edel als auch bodenständig. Es soll zwar schick sein, aber nicht zu luxuriös: Bei der anschließenden Feier in der Sansibar wird es die Klassiker des Strandrestaurants geben statt das Essen eines Sternekochs.

Aber auch bei einer anderen Sache gibt es Gemeinsamkeiten: "Ana hat ähnliche Ringe wie Franca", erklärte die Quelle weiter. Die Politikjournalistin wird zusammen mit ihrem Verlobungsring einen diamantbesetzten Ring tragen. Auch die Ehefrau von Bastian macht das ähnlich: Sie hat einen Diamant-Verlobungsring und einen Ehering, der mit Diamanten besetzt ist.

Getty Images Christian Lindner, Finanzminister

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner, Juli 2018

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic, April 2022

