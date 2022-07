"24"-Star Gregory Itzin im Alter von 74 Jahren verstorben

Die Serien- und Filmwelt trauert um Gregory Itzin. Der Schauspieler hatte seine Karriere als Schauspieler am American Conservatory Theater in San Francisco begonnen. Im TV war er unter anderem bei "NCIS" und Friends zu sehen. Von 2005 an war er dann für fünf Jahre in der Krimi-Serie 24 zu sehen. Für seine wiederkehrende Rolle des US-Vizepräsidenten Charles Logan bekam er im Laufe der Jahre sogar zwei Emmy-Nominierungen. Nun ist Gregory im Alter von 74 Jahren verstorben.

Der ausführende Produzent von "24", Jon Cassar, teilte die traurige Nachricht vom Tod des Schauspielers am Freitag auf Twitter. "Er war einer der talentiertesten Schauspieler, mit denen ich die Ehre hatte, zusammenzuarbeiten", schrieb er und ergänzte, dass er darüber hinaus auch "ein rundum großartiger Mensch" gewesen sei. "Er wird von seiner 24-köpfigen Familie vermisst werden, die nichts als Liebe und Respekt für ihn übrig hatte. Du hast dein Zeichen gesetzt, nun ruhe in Frieden, mein Freund", bekundete Jon seine Trauer im Netz.

Auch seine "The Nutt House"-Kollegin Molly Hagan trauerte auf Twitter und schrieb: "Ich werde unsere gemeinsame Zeit nie vergessen." Die Todesursache des 74-Jährigen ist noch nicht bekannt. Gregory hinterlässt seine Frau Judie sowie zwei Kinder.

Anzeige

Getty Images Jon Cassar, Regisseur und Produzent

Anzeige

Getty Images Gregory Itzin im August 2017

Anzeige

Getty Images Gregory Itzin mit seiner Frau Judie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de