Kurz nach Geburt: Anne Wünsches Rückbildung läuft super!

Anne Wünsche (30) ist happy! Vor wenigen Tag wurde die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit zum dritten Mal Mama. Der kleine Sávio Elio erblickte das Licht der Welt – mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Nach einer anstrengenden Sturzgeburt musste Anne sich erst mal erholen. Mittlerweile ist sie wieder zu Hause und gibt ihrer Community täglich Updates – auch zu ihrem After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die frisch gebackene Dreifachmama einige Tage nach der Entbindung ihren Unterleib – dieser ist nun schon deutlich zurückgegangen. "Nach nicht mal einer Woche [...] das ist so heftig. Das hatte ich noch nie", erklärte die 30-Jährige total glücklich. Nach den Geburten ihrer beiden Töchter Miley und Juna hätte es mit der Rückbildung ihres Bauches viel länger gedauert – nun habe sie schon fast ihren alten Körper zurück.

Der Gedanke an ihren After-Baby-Body löst in Anne augenscheinlich richtige Glücksgefühle aus – denn dass es so schnell geht, hätte die Beauty nicht gedacht. "Ich habe einfach damit gerechnet, dass ich eine Bauchdeckenstraffung brauche. Ich habe ja schon mit einem Arzt Kontakt gehabt", offenbarte sie abschließend.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juli 2022

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche im Juli 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn Sávio

