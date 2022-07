Standesamtliche Trauung: So schön sah Franca Lehfeldt aus

Franca Lehfeldt zog auf ihrer Hochzeit mit Christian Lindner (43) vermutlich alle Blicke auf sich! Die Journalistin und der Bundesfinanzminister gaben sich am Donnerstag das Jawort – die standesamtliche Trauung fand auf der Insel Sylt statt. Im kleinen Kreise besiegelte das Paar seine Liebe. Zu diesem besonderen Anlass schmiss Franca sich ordentlich in Schale – und strahlte in einem eleganten Jumpsuit!

In ihrer Instagram-Story teilte die Chefreporterin erste Eindrücke der Zeremonie. Franca legte in einem weißen schulterfreien Jumpsuit einen formvollendeten Auftritt hin, ihre Haare waren zu einem strengen Pferdeschwanz gebunden. Beim Make-up setzte die Brünette auf Smokey Eyes. Aber auch Christian putzte sich für die Trauung ordentlich heraus: Der Politiker trug einen stylishen blauen Anzug.

Das war es aber noch nicht mit den Hochzeitsfeierlichkeiten. Am Freitag soll ein ausgelassener Polterabend stattfinden, am Samstag folgt dann die große kirchliche Hochzeit. Bleibt abzuwarten, in welchem traumhaften Outfit Franca vor den Altar schreiten wird.

Anzeige

Instagram / lukas.k_hairstylist_makeup Franca Lehfeldt bei ihrer standesamtlichen Trauung

Anzeige

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner, Juli 2018

Anzeige

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de