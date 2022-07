Victoria Beckham sorgt sich wegen Social Media um Harper

Victoria Beckham (48) macht sich Sorgen um ihre Jüngste. Die Modedesignerin steht seit den 90er-Jahren in der Öffentlichkeit. Damals war ihr Körper immer wieder in den Schlagzeilen der Medien. Die Ex-Sängerin der Spice Girls weiß also genau, wie hart die Gesellschaft sein kann. Da ihre Tochter Harper Seven Beckham (10) nun langsam in ein Alter kommt, in dem man Social Media nutzt, macht sie sich bereits jetzt Sorgen um ihr Nesthäkchen.

Mit der Vogue Australia teilte sie ihre Bedenken. "Harper ist noch nicht in den sozialen Medien, also müssen wir uns darüber noch keine Sorgen machen. Aber wenn ich sehe, wie grausam Menschen sein können, dann macht mir das trotzdem Sorgen", gestand sie. Wenn Harper irgendwann in die sozialen Medien einsteigen möchte, wolle die 48-Jährige sicherstellen, dass ihr Kind sich auf ein stabiles soziales Umfeld verlassen kann.

Besonders viel Wert legt Vic auf gute Freunde und Familie: "Sie ist in einem Alter, in dem sich ihr Körper zu verändern beginnt, aber wir müssen dafür sorgen, dass wir als Familie viel kommunizieren und sie sich mit netten Freunden umgibt. Aber ich bin ehrlich: Es ist ziemlich beängstigend", erklärte die Ehefrau von David Beckham (47) weiter.

Instagram / victoriabeckham Harper Seven und Victoria Beckham, März 2022

Instagram / victoriabeckham Victoria und Harper Seven Beckham, März 2022

Getty Images David Beckham mit seiner Tochter Harper Seven, Februar 2014

