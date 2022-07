Hat Cardi B einen Fan beim Konzert mit dem Mikro geschlagen?

Hat sie das wirklich getan? Bereits in der Vergangenheit sorgte Cardi B (29) schon für die ein oder andere Negativ-Schlagzeile. So wurde die Rapperin im Oktober 2018 verhaftet, da sie eine Prügelei angezettelt haben soll. Nur wenige Monate zuvor soll sie ebenfalls in ein Handgemenge verwickelt gewesen sein. Nun sorgte die "I Like It"-Interpretin erneut für Entsetzen: Cardi soll einen Fan während des Konzerts mit ihrem Mikro geschlagen haben.

In einem Clip, der unter anderem TMZ vorliegt, ist zu sehen, wie die 29-Jährige auf den Schultern eines Sicherheitsmannes sitzt, als es zu dem Vorfall kommt. Nachdem die Rapperin auf ihre Fans heruntergeschaut hat, schlägt sie offenbar mit ihrem Mikrofon auf eine der Personen ein, die um sie herum stand. Doch ist die zweifache Mutter wirklich ihren Fans gegenüber handgreiflich geworden?

Ein Fan auf Twitter veröffentlichte kurz darauf ein zweites Video, welches die Musikerin aus einem anderen Winkel zeigt. Darauf soll zu erkennen sein, dass Cardi nicht in einen Kampf mit einem Konzertbesucher verwickelt war. Stattdessen soll die "Shake It"-Interpretin lediglich versucht haben, sich aus dem Publikum zu befreien, da sie sich in der Menschenmenge verfangen habe.

Anzeige

ActionPress Cardi B, Rapperin

Anzeige

Getty Images Cardi B, Musikerin

Anzeige

Getty Images Cardi B bei den American Musik Awards, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de