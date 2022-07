Heimlicher Crush: Doja Cat will "Stranger Things"-Star daten

Wird Noah Schnapp (17) zum Stranger Things-Verkuppler? Am 27. Mai lief endlich der erste Teil der lang ersehnten vierten Staffel an. Wenige Wochen später folgten dann weitere Episoden – die Fans sind von der Geschichte rund um Eleven (Millie Bobby Brown, 18), Mike (Finn Wolfhard, 19) und Co. begeistert! Jetzt kam heraus: Beim Schauen der neuen Folgen hat sich Doja Cat (26) vor allem in einen ganz bestimmten "Stranger Things"-Darsteller verguckt!

Auf seinem TikTok-Account veröffentlichte Noah vor wenigen Stunden ein Video, dass den Chatverlauf zwischen ihm und der Sängerin zeigt – in den Direktnachrichten wurde ziemlich schnell deutlich, auf wen die 26-Jährige ein Auge geworfen hat: nämlich auf den Serien-Neuling Eddie Munson aka Joseph Quinn (29)! "Noah, kannst du Joseph sagen, dass er mir schreiben soll?", fragte Doja Noah in einer Direktnachricht – zunächst wollte sie jedoch sichergehen, dass dieser auch wirklich Single ist: "Warte, nein, hat er eine Freundin?". "Slide in seine DMs!", antwortete der 17-Jährige darauf belustigt und schickte das Social Media-Profils des Hotties kurzerhand an Doja. Ob die "Woman"-Interpretin den Schauspieler wirklich angeschrieben hat, verriet der Will-Darsteller allerdings nicht.

Ob Doja überhaupt schon wieder für eine neue Liebe bereit ist? Vor drei Jahren war die Songwriterin mit dem Sänger Jawny (26) zusammen. Doch im Februar 2020 trennte sich das Musiker-Paar: „Alles ist in Ordnung. [...] Wir sind cool miteinander. Nichts Seltsames ist vorgefallen“, erklärte die "You Right"-Sängerin damals gegenüber PopBuzz.

Anzeige

Getty Images Joseph Quinn, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Noah Schnapp, Schauspieler

Anzeige

Instagram / jawnyutah Jawny, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de