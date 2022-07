David Harbour verrät: So begann Liebesgeschichte mit Lily

So schön kann Liebe sein. Derzeit spielt David Harbour (47) in der äußerst erfolgreichen Serie Stranger Things die Rolle des Jim Hopper. Vier Staffeln gibt es von dem Netflix-Hit bereits. Und auch privat könnte es für den 47-Jährigen nicht besser laufen: 2020 gaben er und die Sängerin Lily Allen (37) sich das Jawort. Doch wie begann die romantische Liebesgeschichte des heutigen Traumpaares?

Im Interview mit GQ Hype sprach der Schauspieler über den Anfang seiner Romanze mit der Musikerin. Die beiden haben sich auf der Promi-Dating-App Raya kennengelernt. "Ich fing an, mit ihr zu simsen, sie war zu der Zeit in Italien. Wir kamen zusammen, hatten ein Date und es war, du weißt schon, sie ist wirklich unglaublich", beschrieb er ihr erstes Treffen. Lily habe sich direkt beim ersten Treffen in ihn verliebt, erklärte er. "Ich meine, wer würde das nicht tun?", fügte der US-Amerikaner lachend hinzu.

Bei David hingegen brauchte es noch zwei weitere Treffen, ehe es ihn vollends erwischt hatte. "Ich erinnere mich genau an den Moment. Es war unser drittes Date", begann er zu erzählen. "Ich war gerade in dieser Phase, in der ich dachte, ich werde einfach brutal ehrlich sein, denn warum lügen? Und ich erzählte ihr etwas über mein Leben, über meine Überzeugungen." Danach war es um ihn geschehen: "Man muss schon ein wirklich außergewöhnlicher Mensch sein, um die Dinge, die ich sagte, zu akzeptieren. Und ich weiß noch, wie ich dachte: 'Wow, das ist jemand, mit dem ich zusammen sein möchte.'"

Instagram / CcaFtxwseOS David Harbour und Lily Allen, April 2022

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Januar 2020

