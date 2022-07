Nebenjob als Concierge in Resort? Armie Hammer klärt auf

Ob sich Armie Hammer (35) den einen oder anderen Dollar dazuverdienen will? In den vergangenen Monaten hatte der "Tod auf dem Nil"-Darsteller für eine Menge negativer Schlagzeilen gesorgt. Neben seiner Alkohol- und Drogensucht hatte der einstige Hollywood-Liebling auch mit Kannibalismus- und Missbrauchsvorwürfen zu kämpfen. Nun scheint es dem Schauspieler besser zu gehen: Augenzeugen wollen Armie als Concierge in einem Ferien-Resort arbeiten gesehen haben – das sagt der Schauspieler dazu!

Via Twitter tauchten einige Schnappschüsse auf, die Armie beim Arbeiten zeigen sollen – jedoch nicht etwa am Set beim Schauspielern, sondern in einer Hotelanlage auf den Kaimaninseln. Darauf erkennt man den 35-Jährigen, wie er in einem hellblauen Polo und einer blauen Hose in eines der Büros läuft und dabei glatt als Angestellter durchgehen könnte. Einige User behaupteten, dass er auf der Anlage als Concierge gearbeitet und sogar Führungen angeboten haben soll. Doch Armie hielt nun dagegen!

Wie einer seiner Sprecher jetzt gegenüber TMZ klarstellte, würden die Spekulationen um Armies neuen Job jedoch nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Vielmehr soll der "Call Me by Your Name"-Star einfach nur einen Freund in dem Hotel haben und deshalb hin und wieder dort sein.

