Kate Merlan begeistert: Sie feiert "Temptation Island"-Laura

Temptation Island-Verführerin Laura hat bei Kate Merlan (35) einen guten Eindruck hinterlassen! Die Fitnesstrainerin aus Düsseldorf hat ihre Aufgabe in der neuen Staffel des beliebten Fremdgeh-Formats erfolgreich gemeistert: Sie verführte den Schweißer Marc-Robin, der eigentlich schon seit sieben Jahren in einer Beziehung mit der Bauzeichnerin Michelle war. Kate nahm selbst einmal mit ihrem Mann Jakub Merlan-Jarecki (26) an der Show teil – und weiß demnach bestens, worauf es bei einer guten Verführerin ankommt. Im Promiflash-Interview erzählte Kate jetzt, dass sie total begeistert von Laura ist!

Im Gespräch mit Promiflash schwärmte die 35-Jährige nun von der Single-Lady. "Ich finde, Laura macht das total gut", meinte sie und fügte hinzu: "Die kann jetzt offiziell als Treuetesterin arbeiten." Kate sei der Meinung, dass die Blondine die Kunst des Verführens super beherrscht, denn sie versucht den Männern nicht nur körperlich näherzukommen. "Wenn man wirklich verführen will, muss man das mit Worten machen, mit Blicken, mit langsam rantasten", erklärte sie ihre Haltung. Das Tattoo-Model sei sich sicher, dass sich Marc-Robin in der Show deshalb sogar in die Beauty verliebt habe.

Doch hätte Laura etwas mehr Rücksicht auf Michelle nehmen sollen? Immerhin musste die 24-Jährige ja mit ansehen, wie Marc Robin sie mit der Tänzerin betrügt. "Es bringt nichts, Michelle jetzt irgendwie zu verschonen, wenn er das dann draußen heimlich bei der nächsten macht", stellte Kate klar.

Instagram / katemerlan Kate Merlan im März 2022

Instagram / laura__pkr "Temptation Island"-Verführerin Laura im Juni 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin

