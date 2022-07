Privater Chatverlauf veröffentlicht: Doja Cat ist sauer!

Das passt Doja Cat (26) überhaupt nicht in den Kram! Ende Mai erschien auf Netflix endlich der erste Teil der vierten Stranger Things-Ausgabe – die Fans hatten lange sehnsüchtig darauf gewartet. Mittlerweile ist auch der zweite Part draußen und die Zuschauer sind hell auf begeistert. Auch die Musikerin ist Fan des Serien-Hits – Darsteller Joseph Quinn (29) würde sie sogar gerne daten. Schauspieler Noah Schnapp (17) hatte das verraten – und Doja ist deswegen ganz schön geladen!

In einem Instagram-Livestream machte die "Kiss Me More"-Interpretin ihrem Ärger darüber nun Luft. "Die Tatsache, dass Noah das getan hat, dass er ein privates Gespräch zwischen ihm und mir gepostet hat, ist so unglaublich. So sozial unbewusst und abgefahren", erklärte Doja zu Beginn noch eher entspannt. Nach einiger Zeit wurde aber deutlich, wie sauer sie war. "Du dummes Stück", wetterte die 26-Jährige gegen den Schauspieler.

Das TikTok-Video, in dem Noah seinen privaten Nachrichtenverlauf mit Doja zeigte, hat der 17-Jährige inzwischen gelöscht. Doch zuvor war der Clip auf der Social-Media-Plattform viral gegangen. Millionen von Menschen hatten somit Nachrichten wie diese lesen können: "Hat Joseph eine Freundin?"

Getty Images Noah Schnapp im Juni 2022

Getty Images Joseph Quinn, Schauspieler

Instagram / dojacat Doja Cat im März 2022

