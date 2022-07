Versteht sich Kourtney Kardashian mit Travis' Ex Shanna?

Wie ist ihre Beziehung zueinander? Kourtney Kardashian (43) ist seit wenigen Monaten die Ehefrau von Blink-182-Drummer Travis Barker (46). Zuvor war der Musiker von 2004 bis 2008 mit dem US-Model Shanna Moakler (47) verheiratet. Doch wie verstehen sich die Ex-Frau von Travis und seine aktuelle Gattin eigentlich? Ein Insider packt nun aus, dass Shanna und Kourtney keinen Kontakt zueinander haben!

Gegenüber Us Weekly verrät der Informant ein paar Details über die derzeitige Beziehung der beiden Frauen. "Kourtney und Shanna kommunizieren nicht miteinander. Shanna unterstützt die Beziehung von Travis und Kourtney und hat mit Travis eine gute Co-Elternschaft, aber Shanna und Kourtney haben keine Beziehung oder Freundschaft jeglicher Art", plaudert die Quelle ungeniert aus. Beide hätten zu verschiedene Leben, als dass sich ihre Wege kreuzen könnten.

Auch wenn die zwei wohl nicht miteinander kommunizieren – nach Travis' Krankenhauseinlieferung widmete sie dem Paar trotzdem liebevolle Worte. "Ich weiß, dass er in guten Händen ist – voller liebevoller Unterstützung, umgeben vom besten medizinischen Team und seiner wunderschönen Frau Kourtney", gab Shanna in einem Us Weekly-Interview preis.

Getty Images Travis Barker mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler im Februar 2009 in Los Angeles

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala 2022

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler, US-TV-Star

