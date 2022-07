Zweites Baby? Nicki Minaj reagiert auf Schwanger-Gerüchte

Wird Nicki Minaj (39) bald wieder Mama? Bei der Rapperin und ihrem Ehemann Kenneth Petty gab es vor wenigen Tagen schlechte Nachrichten: Der 44-Jährige wurde zu einem Jahr Hausarrest und drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Das Ehepaar hält in dieser Zeit aber zusammen. Vor Kurzem kamen dann Gerüchte auf, dass die "Bang Bang"-Interpretin wieder schwanger sein soll – jetzt äußert Nicki sich selbst zu den Spekulationen!

Wie unter anderem Bossip berichtet, ging Nicki auf Instagram live, als sie sich auf einen Auftritt am selben Abend vorbereitete. Ihre Fans konfrontierten sie direkt mit den Gerüchten zur Schwangerschaft. "Bin ich schwanger? Oh, ich wollte das hier twittern: 'Ich bin nicht fett, ich bin schwanger.' Ja, ich wollte es euch allen sagen, aber habe es vergessen", meinte sie daraufhin. Innerhalb kürzester Zeit wurde ihre Kommentarspalte mit Glückwünschen überflutet – sie revidierte ihre Aussage jedoch schnell wieder: "Oh, wartet. Hab ich es falsch gesagt? Tut mir leid. Ich glaube, ich habe was Falsches gesagt. Ich bin nicht schwanger, ich bin fett."

Scheint, als wäre an den Gerüchten nichts dran und Nicki bekommt also vorerst kein weiteres Baby. Vermutlich hat die 39-Jährige aber ohnehin alle Hände voll zu tun: Ihr kleiner Sohn, der 2020 geboren wurde, hält die Musikerin nämlich ordentlich auf Trab.

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj und ihr Ehemann Kenneth Petty, Februar 2020

Anzeige

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Kenneth Petty

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de