Fünfter Monat: "First Dates"-Mariella gibt ein Baby-Update!

Mariella D'Auria gewährt Einblicke in ihre Schwangerschaft! Im Mai meldete sich die First Dates-Kellnerin mit erfreulichen Neuigkeiten bei ihren Followern: Sie und ihr Partner Christian können sich über Nachwuchs freuen! Doch das ist noch lange nicht alles – denn die hübsche Kölnerin erwartet Zwillinge. Das verkündete sie stolz mit zwei Ultraschallbildern ihrer ungeborenen Twins. Im Netz gab Mariella nun einige Updates zu ihrer Schwangerschaft!

In einem Q&A stellte sich Mariella am Sonntag einigen Fragen ihrer neugierigen Follower via Instagram und gab ehrliche Einblicke in ihre Schwangerschaft. Dabei verriet die Kölnerin auch, dass sie sich momentan im fünften Monat ihrer Reise befindet und mit schlimmer Übelkeit zu kämpfen hat. "Die Schwangerschaft ist immer noch echt hart für mich. Die körperlichen Beschwerden haben sich leider nicht verbessert", erklärte sie. Tabletten würden ihr jedoch helfen, um den Rest ihrer Schwangerschaft gut zu überstehen.

Mental fühlt sich Mariella jedoch inzwischen wieder gut und auch auf die Geschlechter der beiden ist die werdende Zweifach-Mami schon ganz gespannt. "Bei den bisherigen Untersuchungen wollten es beide einfach nicht zeigen. Wir werden es aber bestimmt bald erfahren", freute sie sich.

Anzeige

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria im Juni 2022

Anzeige

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria, "First Dates"-Kellnerin

Anzeige

Instagram / mariella_dauria Mariella D‘Auria, "First Dates"-Kellnerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de