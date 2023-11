PDA wirkte nicht: So schlimm war Mariella D'Aurias Geburt

Eine traumatische Erfahrung für Mariella D‘Auria. Die First Dates-Kellnerin und ihr Partner Christian gehen schon einigen Jahre zusammen durchs Leben. Vergangenes Jahr durften die beiden erstmals Nachwuchs auf der Welt begrüßen – und zwar doppelten: Sie bekamen Zwillingsmädchen namens Giovanna und Giulia. Doch die Geburt der beiden lief nicht so wie geplant. Wie belastend die Entbindung war, erklärt Mariella nun ihren Followern.

Wie die TV-Bekanntheit in einer Instagram-Fragerunde erzählt, habe sie erst Probleme gehabt, über die Geburt zu reden. Sie habe sich deshalb psychologische Hilfe geholt, um die traumatische Erfahrung zu verarbeiten. "Es war ein eiliger Kaiserschnitt, die PDA hatte nicht richtig gewirkt. Dadurch habe ich alles gespürt und es waren die schlimmsten Schmerzen meines Lebens", meint Mariella ehrlich. Sie habe nur geschrien und dann das Bewusstsein verloren. Ihr Partner sei dazu gekommen, als es richtig losging: "Zu dem Zeitpunkt konnte ich aber schon nichts mehr wahrnehmen, ich war komplett im Paniktunnel." Für Christian sei es sehr schlimm gewesen, Mariella so schmerzerfüllt und schreiend zu sehen.

In den vergangenen Monaten hat sich die Neumama auf ihre Zwillinge und die Familie konzentriert. Aber bald geht es wieder zurück zu "First Dates". "Ich freue mich so sehr, das könnt ihr euch nicht vorstellen! Mein erster Drehtag nach der Elternzeit ist noch diesen Monat", verrät sie ihren Fans im Netz.

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria mit ihren Zwillingen

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria mit ihren Zwillingen bei ihrem ersten Geburtstag

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria, Februar 2021

