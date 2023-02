"First Dates"-Star Mariella D'Auria verrät Namen ihrer Babys

Mariella D'Auria gibt endlich ein wohl gehütetes Geheimnis preis! Die Kellnerin war durch die Show First Dates von Star-Koch Roland Trettl (51) bekannt geworden. Seit einiger Zeit nimmt sie sich allerdings eine Auszeit – denn sie ist kürzlich Mutter von Zwillingen geworden! Wie ihre beiden Töchter heißen, verriet sie bislang allerdings nicht. Doch nun gibt Mariella endlich die Namen preis!

In ihrer Instagram-Story ließ die TV-Bekanntheit ihre Fans raten, wie ihre Zwillinge wohl heißen. Viele tippten falsch – doch ein Follower lag dabei goldrichtig und Mariella veröffentlichte daraufhin die Namen: "Giovanna und Giulia. GG – doppeltes Glück", verkündete sie stolz.

Derzeit genießt Mariella ihr Mama-Leben noch in vollen Zügen und teilt hin und wieder Einblicke in den Alltag. Irgendwann möchte sie jedoch wieder ans Set von "First Dates" zurückkehren! "So ist der Plan! Hoffe, ich passe dann wieder in meine Sachen", witzelte sie und teile ein Foto als Kellnerin mit Babybauch.

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria, "First Dates"-Kellnerin

Instagram / mariella_dauria Mariella D‘Auria und ihre Babys im November 2022

