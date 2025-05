Funkstille: Mariella D'Auria meldet sich bei den Fans zurück

Mariella D'Auria hat sich überraschend auf Instagram zurückgemeldet, nachdem es um die First Dates-Bekanntheit zuletzt auffällig ruhig geworden war. Der Anlass für die persönliche Botschaft war der Muttertag, an dem die Kölnerin ihren Followern in ihrer Story erklärte, warum sie in den vergangenen Tagen so wenig von sich hören ließ. Viele User hatten sich in besorgten Nachrichten nach dem Wohlbefinden der Zwillingsmama erkundigt, da auf ihrem Kanal kaum noch Updates erschienen waren. Mariella verriet daraufhin offen, dass sie in letzter Zeit "einfach privat mit ein paar Dingen zu kämpfen" habe und deswegen eine Social-Media-Pause eingelegt habe.

Wie die TV-Bekanntheit weiter ausführt, sei ihr sogar kurzzeitig durch den Kopf gegangen, ihren Social-Media-Account komplett zu löschen und sich von ihrer Community zurückzuziehen. Welche Sorgen sie im Moment beschäftigen, wollte sie aber nicht näher ausführen. Stattdessen betonte Mariella, dass sie nach ihrem ehrlichen Statement überwältigend viel Zuspruch und aufmunternde Nachrichten ihrer Fans erhalten habe – und das habe sie tief berührt. Ihr Dank an die Community fiel herzlich aus: "Ich muss mich nicht verstecken und wochenlang nichts posten, sondern ich kann auch einfach mal zeigen: 'Hey Leute, aktuell geht's mir nicht so gut und ich habe auch meine Probleme.'" Deshalb sei für sie nun klar, dass sie ihren Content weiterhin fortsetzen wolle.

In den vergangenen Monaten hatte Mariella nicht nur große berufliche Veränderungen, sondern auch private Rückschläge verkraften müssen. Im April 2024 gab sie bekannt, dass ihre Beziehung zu Christian, dem Vater ihrer Zwillingstöchter Giovanna und Giulia, gescheitert ist – das hatte sie ihren Fans ebenfalls auf Instagram bestätigt. Die Trennung kommentierte sie nur knapp und wollte keine weiteren Details dazu preisgeben. Dass das Wohl ihrer Kinder für Mariella an erster Stelle steht, machte sie im Netz durch folgende Worte deutlich: "Meine Liebe zu euch ist nicht in Worte zu fassen."

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria mit ihrem Ex-Partner Christian

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria mit ihren Zwillingen im April 2023

