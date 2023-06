Mariella D'Aurias Zwillingstochter musste ins Krankenhaus

Das war wohl ein großer Schock für Mariella D'Auria. Die Kellnerin aus der Kuppelshow First Dates war im November 2022 zum ersten Mal Mama geworden: Ihre Zwillinge Giulia und Giovanna hatten das Licht der Welt erblickt. Seitdem teilt die TV-Bekanntheit hin und wieder Updates aus ihrem Alltag als Mama – wie auch nun wieder: Mariella musste mit Giulia ins Krankenhaus!

In ihrer Instagram-Story berichtet die Influencerin ihrer Community von den jüngsten Geschehnissen, die sich kurz nach ihrer Heimkehr aus dem Sauerland abgespielt hatten. "Zu Hause war erst einmal alles in Ordnung, wobei Giulia nachts […] sehr unruhig war, viel geweint hat und ich irgendwie das Gefühl hatte, da stimmt was nicht." Daraufhin hatte sie einen Urinselbsttest bei der kleinen Giulia angewendet, bei dem alles anschlug. Deshalb fuhr sie mit ihr ins Krankenhaus. "Dort stellte sich dann tatsächlich auch heraus, dass es ihr nicht gut ging und ihre Entzündungswerte hoch waren. Letztendlich waren wir jetzt fünf Tage im Krankenhaus mit einer Nierenbeckenentzündung", verrät die zweifache Mama.

Mittlerweile geht es Giulia wieder deutlich besser – doch das Ganze hat Mariella sehr mitgenommen. Denn ihre Zwillinge waren damals als Frühchen zur Welt gekommen und mussten drei Wochen lang in der Klinik bleiben. "Die Maus war so tapfer und es tat mir so weh zu sehen, wie sie wieder leidet mit Zugang legen und so weiter. Das hat mich etwas getriggert aufgrund unserer Anfangszeit", gibt die TV-Kellnerin zu.

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria mit ihren Zwillingen im April 2023

Mariella D'Auria, "First Dates"-Kellnerin

Mariella D'Auria

