"First Dates"-Bekanntheit Mariella D'Auria ist getrennt!

Mariella D'Auria steht ein neues Kapitel in ihrem Leben bevor. Die First Dates-Kellnerin hat sich überraschend von ihrem Partner Christian getrennt, wie sie nun publik macht. In einer Fragerunde auf Instagram fragt sie ein Unterstützer, ob sie wieder Single sei. Darauf antwortet die zweifache Mama nur kurz und knapp: "Ja, bin ich." Zudem stellt sie klar, dass sie sich zu ihrem Liebes-Aus nicht weiter äußern wolle. Was genau also zwischen ihr und ihrem Freund vorgefallen ist, wird geheim bleiben.

Erst im vergangenen Jahr schien zwischen Mariella und Christian die Welt noch in Ordnung zu sein. Die beiden begrüßten ihre beiden Töchter – die Zwillinge Giovanna und Giulia – auf der Welt. "Meine Liebe zu euch ist nicht in Worte zu fassen", schwärmte die frisch gebackene Mama kurz nach der Geburt ihres Nachwuchses auf Social Media. Ihr Partner war damals an ihrer Seite. Ihre Liebe konnten die Kleinen aber augenscheinlich dennoch nicht retten.

Mariellas Zwillinge wurden per Kaiserschnitt geholt. Im Netz berichtete sie ihren Followern von der Ankunft ihrer beiden Mädchen – es lief alles ein wenig anders ab, als geplant. "Es war ein eiliger Kaiserschnitt, die PDA hatte nicht richtig gewirkt. Dadurch habe ich alles gespürt und es waren die schlimmsten Schmerzen meines Lebens", erinnerte sich die TV-Bekanntheit nach der Geburt.

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria mit ihrem Partner

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria mit ihren Zwillingen

Überrascht euch die Trennung? Ja, total! Nein, überhaupt nicht... Ergebnis anzeigen



