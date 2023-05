Neu-Mama Mariella D'Auria vermisst Zeit für sich selbst!

Mariella D‘Auria gibt ehrliche Einblicke in ihr Leben als Neu-Mama. Die hübsche Brünette ist als Kellnerin in der Show First Dates bekannt geworden. An der Seite von Star-Koch Roland Trettl (51) sorgt die TV-Bekanntheit immer für gute Laune. Doch auch privat hat Mariella allen Grund zur Freude – immerhin ist sie kürzlich Mutter von Zwillingen geworden! Nun gibt Mariella jedoch zu, sich auch nach Me-Time zu sehnen!

Via Instagram beantwortet Mariella am Samstag einige Fragen ihrer neugierigen Follower. Dabei gesteht die Zweifachmama: Sie braucht auch mal etwas Entspannung allein! "So schön und toll die Zeit mit meinen Kindern ist, ich sehne mich nach ein bisschen mehr Zeit oder Erholung für mich", verrät sie ganz ehrlich und fügt hinzu, dass es gar nicht mal so einfach sei, ihren zwei Wonneproppen gleichermaßen gerecht zu werden.

Dennoch könne sich die Beauty ganz auf den Vater ihrer zwei Kids verlassen. "Ich bin nicht alleinerziehend und die beiden haben einen tollen Papa", erklärt Mariella weiter. Die Identität ihres Liebsten wolle sie allerdings für sich behalten.

