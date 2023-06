Mariella D'Auria zeigt erstmals den Vater ihrer Zwillinge!

Mariella D'Auria lüftet ein wohlgehütetes Geheimnis! Die First Dates-Bekanntheit durfte Ende letzten Jahres zum ersten Mal Kinder auf der Welt begrüßen: Sie bekam ihre Zwillinge Giovanna und Giulia. Immer wieder teilt die TV-Kellnerin seitdem kleine Einblicke in das Leben als frisch gebackene Zweifachmama. Ihren Partner hielt sie allerdings immer aus der Öffentlichkeit heraus – bis jetzt: Mariella zeigt erstmals ihren Liebsten!

In ihrer Instagram-Story bezieht sich die Influencerin auf einige Kommentare ihrer Fans, die immer wieder fragen, wo denn der Papa ihrer Zwillinge sei. Da kontert sie nun: "Ja, es gibt ihn! Nur weil ich hier nicht alles zeige oder preisgebe, heißt es nicht, dass es nicht existiert", stellt Mariella klar. Dazu teilt sie einen niedlichen Schnappschuss mit ihrem Partner! Beide haben jeweils ein Baby in der Trage vor sich an der Brust und grinsen bis über beide Ohren.

Das Leben mit zwei Babys ist allerdings nicht immer einfach für Mariella. Auch damit geht sie im Netz total ehrlich um. Kürzlich berichtete sie etwa: "So schön und toll die Zeit mit meinen Kindern ist, ich sehne mich nach ein bisschen mehr Zeit oder Erholung für mich." Es sei aber immer Verlass auf ihren Partner und Papa der Kleinen.

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria mit ihren Zwillingen im April 2023

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria, Februar 2021

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria, TV-Bekanntheit

