Nach Hochzeit: Viviane Geppert meldet sich dankbar bei Fans

Viviane Geppert (31) ist total happy! Die Moderatorin hatte sich im Sommer des vergangenen Jahres verlobt – und rund ein Jahr später folgte das große Liebesfest. Die Beauty gab ihrem Partner in der Toskana bei einer romantischen Traumhochzeit das Jawort. Die ersten Eindrücke teilte sie bereits mit ihrer Community im Netz, die sie mit lieben Kommentaren überhäufte: Deshalb zeigte sich Viviane nun dankbar und glücklich auf Social Media!

In ihrer Instagram-Story ging sie auf die zahlreichen Nachrichten und Glückwünsche ein, die sie nach ihrem Hochzeits-Posting bekommen hatte. Mit einem Strahlen im Gesicht erzählte sie: "Ich bin immer noch total glücklich und beseelt und kann euch gar nicht sagen, was so ein Hochzeitswochenende mit einem macht." Viviane scheint also immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Dabei ist die Feier schon ein bisschen her.

Tatsächlich gingen die TV-Bekanntheit und ihr Liebster bereits Ende Juni den Bund der Ehe ein – vom 24. bis zum 26. feierten sie ihr gemeinsames Glück. Mittlerweile sind die Turteltauben auch schon in ihren Flitterwochen. Viviane hatte sich bewusst nicht an ihrem Hochzeitswochenende gemeldet und die Zeit danach genutzt, um in Erinnerungen an die schönen Tage schwelgen zu können.

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert mit ihrem Verlobten

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert, Moderatorin

Getty Images Moderatorin Viviane Geppert

